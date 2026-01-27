Universidad de Chile sigue reforzando su plantel con la mira puesta en volver a ser protagonista en el fútbol chileno y competir a nivel internacional de la mano de Francisco Paqui Meneghini.
Para eso, parte de la estrategia de la dirigencia de Azul Azul ha sido mantener un plantel equilibrado y competitivo, y el quinto refuerzo está al caer. ¿De quién se trata?
Se trata de Marcelo Morales, lateral que retorna a préstamo al Romántico Viajero tras un paso por la MLS con el New York Red Bulls, donde su desempeño no alcanzó las expectativas que se tenían de él.
Nicolás Peric y su mirada más crítica sobre Marcelo Morales
En este escenario, exjugadores del balompié nacional han dado su opinión sobre lo que puede aportar Morales al Chuncho.
Uno de ellos es Nicolás Peric, exarquero y ahora comentarista deportivo, quien en Radio Pauta reconoció el talento del defensor, pero hizo hincapié en la necesidad de que llegue en condiciones físicas óptimas al Centro Deportivo Azul.
“Él es un muy buen refuerzo, pero tiene que estar bien físicamente”, indicó el exseleccionado chileno, dejando en claro que más allá del talento, la preparación física será clave para su rendimiento en el primer equipo.
Con esta mirada, Peric respalda el potencial de Morales, pero advierte que su éxito dependerá de adaptación, ritmo de juego y puesta a punto para afrontar las exigencias del fútbol chileno y los desafíos internacionales que tendrá la U esta temporada.
En síntesis…
