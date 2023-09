La inesperada muerte del periodista Carlos Rudloff este fin de semana de Fiestas Patrias ha caído como un mazazo para el mundo del periodismo y del fútbol, pero especialmente para sus compañeros en Radio Agricultura.

En medio de la emotiva despedida en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, el reportero Cristian Alvarado quiso recordar con especial cariño a su compañero y reveló el gran profesionalismo que tenía Rudloff como comunicador.

“Se nos fue un Romántico Viajero, fanático pero fanático hincha de la U y los colores los llevaba pegado a la piel. Sentía cuando su equipo perdía, disfrutaba cuando la U ganaba”, partió diciendo.

Rudloff informaba todos los pormenores de la U en Radio Agricultura | FOTO: Instagram

“Él me dijo muchas veces que él prefería no tener un sábado o domingo libre cuando jugaba la U, él me decía que quería ir al estadio y le daba lo mismo. Si tenía el sábado libre porque el domingo jugaba la U, él quería estar ahí. Ese era Carlos Rudloff”, cerró.

Recordar que el profesional de 26 años era un apasionado por el fútbol y de la Universidad de Chile, club el cual le hizo un respetuoso minuto de silencio en su memoria este miércoles en el Centro Deportivo Azul.

Bolavip Chile se suma a las condolencias por Carlos Rudloff, joven periodista nacional quien dejó una huella imborrable en sus compañeros y auditores.