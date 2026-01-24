Universidad de Chile hoy en día tendrá un importante desafío dentro de su pretemporada, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Universitario de Perú en lo que será la Noche Crema.

Previo a lo que será este partido, que genera mucha expectación entre ambos equipos, se conoció en las últimas horas de un fichaje que la Universidad de Chile le arrebató a Universitario de Perú en este mercado de pases.

¿El jugador? fue el atacante uruguayo, Octavio Rivero, quien fue un anhelo de Universitario de Perú para este 2026, pero que finalmente terminó siendo refuerzo de la Universidad de Chile.

El goleador uruguayo incluso tuvo una conversación en el fútbol ecuatoriano con el hoy DT del conjunto peruano, Javier Rabanal, la que muchos tomaron como una señal clara de que podría ser parte del proyecto del entrenador en Universitario, pero aquello no se logró concretar.

La Universidad de Chile finalmente se quedó con Rivero | Foto: U. de Chile

Rivero confirmó el interés de Universitario

Tras llegar a tierras peruanas, el hoy delantero de la Universidad de Chile conversó con la prensa de aquel país y fue consultado sobre el interés de Universitario en este mercado, en la que confirmó que hubo acercamientos.

“A mí no me llegó nada (formal), se que hablaron con mi representante, pero no sé en que quedó”, declaró.

Concluyendo, a Rivero se le consultó lo que será el duelo de esta jornada entre Universitario y Universidad de Chile, en la que avisa que será un importante partido para ambos, en el que espera que sea positivo para su equipo.

“Va ser un lindo partido a estadio lleno, vamos a ver como sale todo“, cerró.

