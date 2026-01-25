Universidad de Chile vivió una dura noche en Lima tras caer por 3-0 ante Universitario de Deportes en el marco de la tradicional Noche Crema, partido que marcó el estreno oficial de Francisco Paqui Meneghini en la banca azul.

Más allá del resultado, el encuentro dejó varias conclusiones futbolísticas para el Romántico Viajero, que evidenció problemas en el mediocampo, poca profundidad ofensiva y fragilidad ante la presión alta del conjunto peruano.

Los goles llegaron en momentos claves y terminaron por inclinar definitivamente la balanza a favor del elenco crema, ante un equipo azul que nunca logró meterse de lleno en el partido.

La U tuvo en cancha a más de algún refuerzo | FOTO: Universidad de Chile

En Perú destacan el plantel de la Universidad de Chile

Sin embargo, pese a la contundente victoria, en el camarín de Universitario no hubo espacio para la soberbia. Al contrario, desde el cuadro limeño optaron por destacar el nivel y la jerarquía del rival, valorando a la U como un contrincante de peso para iniciar la temporada 2026.

Uno de los que tomó la palabra fue Matías Di Benedetto, una de las figuras del conjunto peruano, quien tras el encuentro entregó un mensaje de respeto hacia el equipo chileno.

“La verdad que muy contento por el rival, es un gran rival, que lo viene haciendo bien y tiene grandes jugadores, así que es una gran victoria para comenzar el año”, dijo el defensor a TV Perú.

Lo cierto es que el proceso de Paqui Meneghini recién comienza y que aún hay tiempo para corregir errores antes del inicio de la Liga de Primera 2026.

En síntesis…