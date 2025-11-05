El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se refirió al revitalizador triunfo de la U sobre Everton en la Liga de Primera. Un resultado que le devolvió el alma al cuerpo a los azules y los metió de lleno en la lucha por el Chile 2.

Al momento de analizar el triunfo, el técnico de la U señaló que fue un partido favorable. “El equipo jugó muy bien, controló el trámite de punta a punta, fue protagonista una vez más y tuvimos la contundencia hoy como para poder ganarlo. Generamos siete u ocho situaciones, terminamos ganando, podríamos haber hecho un gol más, bien”, dijo.

Respecto al regreso a los triunfos, Álvarez aseguró que “siempre es bueno depender de uno mismo, entonces nosotros siempre dijimos enfocarnos en ganar el próximo partido, por forma de pensar y por obligación. Nuestra forma de pensar como cuerpo técnico y el club te obliga a eso”.

Sobre las tres derrotas consecutivas que acarreaba el elenco azul, Álvarez puso una cuota de mesura: “Hay que analizar el segmento y el proceso. Puede haber baches, pero analizando esos baches hay que ver las particularidades que tuvo cada partido”, lanzó.

Luego, el DT desmenuzó: “Si vamos de adelante para atrás, el partido con Huachipato fue bastante favorable y lo terminamos perdiendo en un penal sobre la hora. El anterior, todos sabemos lo que pasó, y el clásico con Católica fue muy en el medio de los dos partidos. No es excusa, perdimos, tenemos que mejorar, pero el equipo siempre mostró un funcionamiento que ajustando detalles es solucionable. Fueron tres 1-0, ¿no es cierto?”.

El mensaje del DT a ‘Lea’ y el ‘Tucu’

Asimismo, el DT no ocultó la alegría por los goles de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras: “Me alegro muchísimo por ellos, por el plantel. A veces uno tiene que tomar decisiones para provocar reacciones, y me alegro muchísimo porque se lo merecen los dos”.

Finalmente, cerró con un potente mensaje: “Jugar cuatro torneos como fue este año tiene que ser un privilegio y hay que estar preparados”.