Sufrió y costó. Universidad de Chile derrotó por la cuenta mínima a Everton de Viña del Mar en duelo pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera y tras una semana para el olvido, la U volvió a encenderse en la lucha por el Chile 2.

La formación azul ante los ‘Ruleteros’ había sido una verdadera incógnita hasta que finalmente el técnico Gustavo Álvarez confirmó darle la titularidad a Lucas Di Yorio y Leandro Fernández, quien en el Santa Laura volvió a reencontrarse con el gol.

En un primer tiempo donde los azules dominaron las acciones y se crearon opciones para llegar al arco de Ignacio González, la impericia en los últimos metros y la ineficacia de los delanteros impidió que el Romántico Viajero se fuera al descanso con ventaja.

Leandro Fernández desató los festejos de la U en Santa Laura (Photosport).

La paridad se rompió a los 53’ cuando un preciso lanzamiento de esquina de Maximiliano Guerrero, duramente cuestionado en el primer tiempo, conectó con la cabeza de Leandro Fernández quien clavó el balón a un costado de la portería viñamarina.

El grito eufórico de ‘Lea’, quien celebró pegado a la reja norte del Santa Laura, fue el desahogo para un plantel que venía de casi dos semanas pegándose contra la pared tras las derrotas ante la UC, Lanús y Huachipato.

Encendido, el ‘Pajaro Loco’ pudo aumentar la diferencia a los 81’ con un soberbio remate de media distancia que dio en el vertical y que tras rebote en el guardameta evertoniano, el balón se fue al tiro de esquina.

Cuando el partido se iba, a los 90+2′ el reaparecido Rodrigo ‘Tucu’ Contreras conectó también de cabeza para sellar el triunfo universitario y devolverle la esperanza al golpeado pueblo azul.

La U en la tabla y cuándo vuelve a jugar

La U logró tres puntos valiosos para volver a meterse en la lucha por el Chile 2. Ahora, los azules respiran en la 4° posición con 45 puntos a tres unidades de Universidad Católica (2°) y le sacan 7 cuerpos a Colo Colo (8° con 38 pts) en la lucha por copas internacionales.

La tropa de Gustavo Álvarez volverá a ver acción el próximo domingo 9 de noviembre, cuando desde las 17:30 horas enfrenten a Deportes Limache por la Fecha 27 en el estadio Santa Laura.