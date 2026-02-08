Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 2-1 ante Huachipato en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, en un duelo disputado en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

El gol azul fue anotado por Eduardo Vargas, mientras que Maximiliano Gutiérrez y Renzo Malanca dieron vuelta el marcador para los acereros.

Más allá del resultado, el partido dejó un aspecto positivo para el Romántico Viajero: el desempeño del lateral-volante Diego Vargas, canterano que tuvo su primer partido oficial con la camiseta de la U.

Diego Vargas ocupó el lugar del suspendido Felipe Salomoni | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Francisco Paqui Meneghini y el debut de Diego Vargas en la U

En un contexto de frustración por la derrota y críticas por algunos errores individuales, el técnico Francisco “Paqui” Meneghini decidió en conferencia de prensa analizar el partido del futbolista de 19 años.

“El debut de Diego (Vargas) es importante para nosotros, el tema de los minutos Sub 21 es un desafío que tenemos. Creo que hizo un correcto partido: participó en la acción del gol y en otra jugada de peligro”, resaltó.

Además, Meneghini valoró la personalidad del juvenil frente a un duelo defensivo exigente: “A Diego le tocó un duelo defensivo muy difícil con Maximiliano Gutiérrez y pudo competir bien. Es un chico con personalidad y es una buena noticia”, concluyó.

En síntesis…