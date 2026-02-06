Obligado por las bajas y el “amargo” empate ante Audax, Meneghini buscará sus primeros tres puntos con una formación que prioriza la seguridad defensiva. La gran sorpresa es la irrupción del juvenil Diego Vargas por la banda izquierda, quien tendrá la titánica misión de frenar a Maximiliano Gutiérrez.

El equipo no podrá contar con los argentinos Felipe Salomoni ni su gran figura, Juan Martín Lucero, bajas que se suman a la duda de Octavio Rivero. Ante esto, “Paqui” sentó al paraguayo Lucas Romero para dar paso al despliegue de Israel Poblete en el centro.

BOLAVIP conversa con el comentarista azul Héctor Tito Awad, el que nos regala siete reacciones a la formación de Universidad de Chile ante Huachipato.

1. Se la va a jugar con el Chico Vargas, que tanta fe le tiene, ahora lo vamos a ver ante Huachipato, claro que no vamos a crucificarlo por un partido, pero es arriesgado.

2. En el medio sacrifica al paraguayo Romero, que para mí era el mejor jugador de la semana pasada, lo deja afuera.

3. Volvió a una línea de tres que es un poco mentirosa en el sentido de decir que el otro día jugó con línea de cuatro y en realidad no jugó con línea de cuatro, trató de hacer la línea de tres por todos lados con Romero en un momento, después con Hormazábal. Después hizo otro cambio más para jugar con tres centrales cuando le quedaban pocos jugadores.

El 11 de Universidad de Chile para enfrentar a Huachipato.

4. Me están empezando a entrar dudas, me están empezando a entrar dudas. Acuérdense que en la conferencia de prensa lo señaló, dice que el Chico Vázquez es un excelente volante lateral por izquierda, lo cual me parece una burrada para mí, yo creo que él es punta punta y chao pescado. Esto de inventar ya me tiene aburrido en el fútbol, las cosas son como tienen que ser y punto y nada de inventar ninguna situación. (

5. Ahora, yo no entiendo por qué siguen colocando a Ramírez, siguen dejando a Zaldivia por izquierda cuando tenemos a un jugador, para mí con mucha proyección como stopper por izquierda o central por izquierda, que es el venezolano Tamayo.

6. Todo lo que esperamos los hinchas de la U es que la cosa funcione. Da lo mismo si a mí me gusta o no me gusta, esta es la fórmula de Paqui. Yo dije que él jugaba muchas veces con un 3-4-3 y yo creo que Altamirano no va a ser un 10, va a ser casi un tercer delantero como lo hacía en Huachipato. (

7. Lo importante más que jugar bien ahora es no perder, es ganar. No solamente no perder y empatar, sino que ganar, la U necesita estos tres puntos porque vienen varios partidos que son importantísimos y casi todos los vamos a jugar sin público.

El 11 de la U ante Huachipato

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.