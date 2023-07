La derrota ante Unión Española por tres goles a cero en el Estadio Santa Laura, caló muy hondo en los seguidores e históricos de Universidad de Chile. Una caída que desdibujó todo lo que se venía haciendo en los compromisos previos.

Y el mundo azul, lamenta desde lo más profundo esta derrota que deja a los azules sin la opción de alcanzar la cima de la tabla junto a Cobresal. Bolavip Chile dialogó con ex referentes de la U, quienes entregaron su parecer al respecto.

“La U se topó con el mejor equipo del Campeonato”

“La U no es que haya andado mal, lo que pasa es que se topó con el mejor equipo del campeonato”. Así comenzó su declaración el ex defensor, Horacio Rivas. Para el recordado Carepato, los azules fueron desdibujados de principio a fin y que “Unión Española marcó una diferencia gigantesca en el primer tiempo y con velocidad complicó”, señaló el ex futbolista.

Además valoró la imagen de Ronald Fuentes, a quien catalogó como el mejor estratega del certamen. “La U no hizo un mal partido, no le salieron las cosas, sí, pero la Unión del primer lapso, fue de lo mejor que he visto en el torneo y esto tiene nombre y apellido, Ronald Fuentes. Demostró que es el mejor técnico, acumuló energía negativa en el armado del equipo, pero luego marcó diferencias”, señaló Rivas.

“El equipo no juega a nada”

Para Francisco Las Heras, la U fue anulada por completo por el rival y suma a eso, que los futbolistas azules tuvieron un muy bajo rendimiento. “Unión fue superior desde el inicio del partido, se creó oportunidades y la U trataba que no le marcaran. No vi trabajar al arquero Pérez, después sí porque la U con ímpetu intentó. El equipo no tiene fútbol, todos los jugadores desaparecidos”, aseveró.

El ex Ballet Azul, comparó el trabajo de Fuentes, en relación al de Pellegrino quedando demostrado, según sus palabras, que los universitarios no juegan a nada. “Ronald mandó a marcar a Assadi con Leyton y él estaba encima cuando el de la U tomaba la pelota, en cambio Uribe y Piñeiro siempre recibieron solos. El equipo no juega a nada, lo vengo diciendo hace rato”, comentó Las Heras.

“Exijo una explicación“

Si bien, no mató a los jugadores, Martín Gálvez sí indica que el partido de los azules fue de bajo nivel. “No llegaron con hambre, estoy como Condorito, exijo una explicación. Si fue una mala tarde, se las perdono porque me han dado cuatro o cinco buenas. Han habido momentos gratos, pero algo pasó que el grupo hizo una presentación bajita”, sentenció el recordado Tincho.

Sobre si aún existen opciones de campeonar, el ex jugador dijo que están todas todavía y es necesario aterrizar para pensar en lo que viene. “La posibilidad de pelear está ahí, existe tiempo para recuperar, no se ha perdido nada. Pondría los pies en la tierra, no es lo que uno quiere, pero quiero prestar ropa a los muchachos, porque no podemos alabar una semana y a la otra salir a matarlos. Están a la altura del fútbol chileno”, afirmó Gálvez.

“La unión fue superior”, coincidieron los históricos azules (Photosport)





“Hubo un rival superior“

En la misma línea de los anteriores, Cristián Mora no duda en manifestar que quedó en evidencia, que un equipo viene trabajando de mucha mejor manera que los estudiantiles. “Se jugó como venía jugando, al error. Ellos con jugadores de alto nivel y se nota que hay un trabajo. La U ha tenido partidos buenos, pero también muy malos”, argumentó Mora.

“No hay que volverse locos, tampoco. Hubo un rival superior y la U está en un rodaje de tomar confianza y agarrar un ritmo de juego”, concluyó Mora.