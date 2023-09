Luego que la Universidad de Chile perdiera ante Deportes Copiapó por el Campeonato Nacional, el técnico argentino Mauricio Pellegrino desató su furia contra Azul Azul y lanzó fuertes frases que llamaron la atención de los hinchas del Romántico Viajero.

“La U es un equipo grande, pero le falta mucho para que se comporte como tal. Por ejemplo en el plantel, en la mentalidad, la inversión; vender más que traer, no tenemos estadio, estamos jugando sin gente, hay muchas cosas que no se condicen con la expectativa”, fue la reflexión del ex DT de Vélez Sarsfield.

Pellegrino no quedó conforme con el desempeño del equipo azul | FOTO: Andres Pina/Photosport

Estas palabras no pasaron desapercibidas al interior de la dirigencia del elenco laico y fue el propio Michael Clark, presidente de la concesionaria, quien se refirió a este polémico tema.

“Como club conversamos harto con Mauricio, él nos ha planteado cosas en el ámbito privado y nosotros también le hemos planteado cosas en el ámbito privado. Creo que esa es la forma en la que debemos mantener nuestras conversaciones. Nosotros tenemos nuestras opiniones, él tiene la suya y siempre la hemos conversado en el ámbito privado. Creemos que hay que mantenerlas ahí”, indicó Clark en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa.

Pero esto no quedó ahí. Segundos más tarde, el mandamás de la U le hizo un fuerte llamado de atención al cordobés.

“Obviamente hacer declaraciones cuando uno pierde nunca es buena, la calentura nunca es buena y cuando los ánimos se calman uno puede conversar y de esa manera intentar solucionar los problemas”, cerró en el programa radial.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.