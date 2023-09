La Universidad de Chile vive un difícil momento en el Campeonato Nacional. Los azules marchan en el décimo puesto y la dura caída ante Deportes Copiapó terminó por colmar la paciencia de los hinchas del Romántico Viajero.

Todos los dardos de los simpatizantes del cuadro bullanguero van hacia Mauricio Pellegrino, entrenador argentino que llegó a principio de temporada y que ha ido de más a menos en el presente torneo nacional: lleva ocho encuentros sin saber de triunfos.

Pellegrino sufrió varias críticas tras la derrota ante el León de Atacama | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

A raíz de esto, Michael Clark, presidente de Azul Azul, conversó en extenso con el programa radial Al Aire Libre de Cooperativa sobre el actual momento que vive el cuadro estudiantil.

“Es una situación que a todos nos tiene no contentos, obviamente el rendimiento del equipo en las últimas semanas no ha sido bueno y aquí no queda nada más que empezar a trabajar y cerrar el campeonato de la mejor manera”, comenzó diciendo el ingeniero comercial.

“Lamentablemente algunas veces en la vida y en el fútbol uno se valora por lo que obtiene y no por lo que es. Yo creo que Mauricio Pellegrino es un buen técnico y hay que recordar que hace muy poco con el mismo grupo le ganó al puntero y quedamos punteros y después de eso nos metimos en una racha que todo el mundo sabe y que a nadie tiene contento. No queda nada más que seguir trabajando, nosotros tenemos un DT con contrato vigente y nuestro espíritu ha sido terminar los contratos, siempre es bueno cumplirlos y nosotros estamos trabajando para eso”, agregó.

“Yo con el cuerpo técnico entero converso bastante. Mauricio (Pellegrino) es un caballero, es un buen profesional, me consta que trabaja y estoy seguro que vamos a sacar esto adelante”, sentenció Clark.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauricio Pellegrino?

Desde su arribo a la institución laica, en diciembre de 2022, se reveló que el vínculo del ex Vélez Sarsfield con la U es por toda la temporada 2023, es decir, hasta mediados de diciembre.