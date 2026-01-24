Pese a que se ha especulado con que Universidad de Chile cerró su plantel para este 2026, lo cierto es que hay una vacante importante en el equipo tras la partida de Matías Sepulveda al campeón actual de la Copa Sudamericana, Lanús.

En principio el titular absoluto para ese puesto es el argentino Felipe Salomoni, sin embargo, hay un pero importante, el jugador está a préstamo hasta el 30 de junio, por lo que debe retornar a Guaraní de Paraguay, dueño de su pase.

No es tampoco un misterio que el juvenil Diego Vargas ha dejado buenas sensaciones al cuerpo técnico de Paqui Meneghini, pero, se vuelve a abrir una nueva posibilidad de mercado para la U según pudo averiguar BOLAVIP.

Se trata de un canterano que hizo un gran 2024 y terminó emigrando al NY Red Bulls, hablamos de Marcelo Morales.

Ya hubo contactos hace unas semanas con el jugador y su representante, y pese a que se enfrío todo en algún momento, se ha reactivado el interés de la U y del lateral izquierdo para que vuelva a vestir la camiseta azul.

Fue el mismísimo Manuel Mayo el que en una conferencia de prensa cuando fue presentado Lucas Romero, afirmó que la U tenía plazo aún para contratar hasta la cuarta fecha de la Liga de Primera, así que aún hay plazo para que se concrete la vuelta del defensor.

Marcelo Morales podría ser el quinto refuerzo de Universidad de Chile

La decisión de RB New Yok que acerca a Morales a la U

El equipo de la MLS donde juega Marcelo Morales disputó este sábado un amistoso de pretemporada con St Louis, donde el Chelo no fue considerado en ninguno de los dos equipos que presentó el equipo neoyorquino.

La primera formación del NY Red Bull