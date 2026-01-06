Tras la presentación de Eduardo Vargas como nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, el director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, confirmó que el club sigue buscando jugadores en el mercado de fichajes, donde los universitarios esperan cerrar lo antes posible nombres como Juan Martín Lucero o Octavio Rivero.

En conferencia de prensa, a Mayo le consultaron por los refuerzos que sigue sondeando la U y los puestos a reforzar antes del inicio de la temporada.. “Estamos buscando delanteros de jerarquía, con recorrido, con trayectoria importante, tal como Eduardo”, comentó de entrada Mayo.

Manuel Mayo presentó a Eduardo Vargas en la U (Photosport).

Luego argumentó: “Tienen que tener jerarquía y que se conecten bien con el juego, no sirven si son solo finalizadores. Es lo que ha definido el cuerpo técnico… No doy nombres porque puede complicar cualquier negociación y si tienen club menos corresponde”, agregó.

Sobre otros puestos a reforzar, Mayo sostuvo que “estamos conversando todos los días con Francisco Meneghini y su cuerpo técnico dónde podríamos reforzarnos. Aún estamos en conversaciones y estamos trabajando en ello”.

“Siempre se están evaluando todas las posiciones, pueden darse salidas o lesiones, y siempre hay que monitorear. Además, el cuerpo técnico comenzó a trabajar antes con los juveniles y creemos que Francisco puede encontrar nombres en casa”, cerró.

