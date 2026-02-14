La Universidad de Chile atraviesa un arranque de temporada complicado en la Liga de Primera 2026, y cada resultado negativo aumenta la presión sobre Francisco “Paqui” Meneghini.

Los hinchas del Romántico Viajero comienzan a cuestionar decisiones tácticas, el rendimiento de los jugadores y el rumbo general del cuadro laico.

La situación se agravó tras el empate sin goles ante Palestino en el Estadio Municipal La Cisterna, colmando la paciencia de la fanaticada y encendiendo el debate sobre el futuro del DT.

El cuadro laico aún no logra convencer a sus hinchas | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Héctor Tito Awad opina de la U de Francisco Meneghini

En este contexto, Héctor “Tito” Awad, panelista de La Magia Azul, entregó a Bolavip Chile una radiografía crítica del deslucido presente del equipo azul.

“Yo creo, soy uno de los que está medio decepcionado de lo que ha hecho en este comienzo Paqui. No voy a negar que fui uno de los que dije que Paqui era el hombre dentro de lo que hay en el medio chileno, porque conoce el medio, conoce los equipos, la forma de jugar, la propia U, pero creo que lo ha hecho todo mal”, lanzó Awad.

El periodista fue contundente sobre la falta de comodidad de los jugadores: “En este equipo nadie se siente cómodo, imagínate, Lucas Romero hizo un tremendo partido, el refuerzo, y lo sacó y ya lo borró y coloca a Poblete que ha sido un desastre los dos partidos”.

Finalmente, Awad cuestionó las decisiones tácticas de Meneghini: “Línea de tres con Ramírez… ya se ve que no funciona. Entonces, ¿para qué seguir con la misma joda? Haga una línea de cuatro, no se complique. Si no tiene centrales, haga una línea de cuatro. Pero mal la U, mal, mal, mal”.

