Universidad de Chile se puede sin quedar entrenador a fines de la temporada 2025. A pesar de que Gustavo Álvarez tiene contrato hasta diciembre de 2026, su futuro se mantiene en incertidumbre.

Ante tal escenario, Héctor “Tito” Awad reaccionó en los micrófonos de BOLAVIP Chile y entregó sus candidatos para sustituir al director técnico argentino. ¿A quién mencionó el periodista?

En primera instancia, se mostró en contra de su partida y no encontró un nombre idóneo para el cargo. Para él, debe seguir en la institución sí o sí: es el mejor en el medio local.

“Yo no veo a nadie. A pesar de que los logros no han sido maravillosos, pero por lo menos nos devolvió la alegría, nos devolvió la competencia. Yo no veo quién pueda reemplazarlo acá“, comenzó señalando.

Tito Awad no quiere que Gustavo Álvarez se vaya de Universidad de Chile. (Imagen: TNT Sports)

¿Candidatos para Universidad de Chile?

Luego, reflexionó por un par de segundos y nombró a dos estrategas que pueden tomar dicho fierro caliente: Francisco Meneghini (O’Higgins) y Gustavo Huerta (Cobresal). Ninguno lo convence mucho.

Sobre el primero, lanzó: “Puede ser uno de los nombres. Hay que ver cómo funcionaría en un equipo con camiseta que pesa, en donde cada jugada y cada resultado es preponderante. Ahí hay que tener la clase para salir adelante”.

Y finalmente, sobre el segundo mencionado, el comunicador comentó: “Ha estado ocho años en un club, haciendo una campaña. Y ya estuvo en la U y no con gran éxito, tampoco“.

