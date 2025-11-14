Universidad de Chile tendrá que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, será definir a qué delantero de calidad contratará para enriquecer con jerarquía al plantel.

Ante dicho panorama y el posible distanciamiento de Felipe Mora (por su renovación de Portland Timbers), la brújula de algunos hinchas se orientó hacia un viejo conocido.

Su nombre: Eduardo Vargas. Más de algún soñador aún contempla al atacante de 35 años como opción en el libro de pases. No obstante, dicha alternativa encontró un furibundo detractor.

¿Quién es? Héctor “Tito” Awad. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista le bajó el dedo al oriundo de Renca. Para él, su oportunidad ya se esfumó y no lo quiere en la institución.

“No creo que Eduardo vuelva. Yo creo que las cosas fueron muy oscuras, muy tensas, nadie sabe la verdad del porqué no llegó a la U (…) Para mí, es caso cerrado“, comenzó señalando.

Héctor “Tito” Awad no ve a Eduardo Vargas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

No solo Eduardo Vargas: más portazos en Universidad de Chile

En dicha línea, el comunicador también se mostró contrario a la idea de la continuidad de Lucas Di Yorio y al arribo de Juan Martín Lucero. Quiere un goleador nato.

“No me llaman la atención. Yo siempre he dicho que necesito goleadores de 18 goles por temporada (…) Hay que traer un pepero, insisto en la palabra, un pepero, un tipo que solucione el problema solo”, cerró.

