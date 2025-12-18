Universidad de Chile tendrá que enfrentarse a Palestino por la fase previa de Copa Sudamericana. En definición a partido único, azules y árabes resolverán quién accederá a la fase de grupos.

Ante tal panorama, Héctor “Tito” Awad analizó el cruce. Para él, los vecinos de La Cisterna se presentaban como los contrincantes más complejos en el papel (también pudieron ser Audax Italiano y Cobresal).

Y, a su vez, en conversación con BOLAVIP Chile dejó en claro que tendrá el corazón dividido. Eso sí, quiere que los universitarios se queden con el triunfo en calidad de local.

“Palestino es justo el que yo no quería (…) Hay dos aspectos. Uno, que juega muy bien, aunque claro, no tiene al director técnico anterior. Está descabezado, igual que nosotros“, comenzó señalando.

En dicha línea, el periodista agregó: “Y segundo, por el corazón también, porque es mi segundo equipo, entonces no quería eliminarme con Palestino. Pero, ¿qué vamos a hacer?”.

Universidad de Chile se medirá ante Palestino por Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

Llamó a Universidad de Chile a reforzarse

Finalmente, el comunicador y furibundo hincha azul, le pidió a la directiva incorporar piezas de jerarquía. De dicha manera, tendrán mayores posibilidades de eliminar a los árabes.

“En lo futbolístico, la U necesita unos tres o cuatro jugadores mínimo para reforzarse para la próxima temporada, tanto en la Copa Sudamericana como en el Campeonato Nacional. Necesita ser campeón”, cerró.

En resumen: