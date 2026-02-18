Universidad de Chile ha mostrado más dudas que certezas en el arranque de la Liga de Primera 2026, donde empató con Audax Italiano en la Fecha 1, luego cayó ante Huachipato y sumó un nuevo empate ante Palestino el viernes pasado.

Si bien Francisco ‘Paqui’ Meneghini se mantiene firme en el cargo, hay voces que hablan de un posible tambaleo en caso de que los azules no derroten a Deportes Limache este domingo y no tengan una buena presentación ante Colo Colo en el Superclásico.

Meneghini se mantiene firme en el cargo. | Foto: Photosport

Dichas versiones, eso sí, fueron refutadas por Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Recibí información que me decían que no van a evaluar nada hasta terminada la primera rueda. Uno dice si se dan mal los resultados, si quedas fuera con Palestino, podría haber una evaluación distinta. Pero lo cierto es que tuvo que corregir en el camino”, dijo.

“Me dijeron que, al menos en el primer semestre sigue con toda la confianza para levantar al mejor plantel del fútbol chileno”, complementó sobre el estatus actual de Francisco Meneghini en Universidad de Chile.

Así las cosas, solo un desastre podría hacer cambiar de opinión a la dirigencia de Universidad de Chile, quienes tienen la convicción de que lo mostrado por Paqui Meneghini en la U es nada más que un inicio rocoso y que perfectamente se puede revertir.

En síntesis

Universidad de Chile registra empates ante Audax Italiano y Palestino, además de una derrota contra Huachipato.

El entrenador Francisco Meneghini cuenta con el respaldo de la dirigencia hasta el fin de la primera rueda.