La temporada 2025 dejó sensaciones encontradas en Universidad de Chile, con momentos de alto rendimiento colectivo —como la gran campaña en la Copa Sudamericana, donde los azules alcanzaron las semifinales— y otros de marcada irregularidad en la Liga de Primera, lo que impidió consolidar un proyecto de largo aliento.

No obstante, dentro de ese contexto, hubo futbolistas que sostuvieron un nivel alto y lograron transformarse en pilares del Romántico Viajero durante el año, ganándose el reconocimiento de la hinchada bullanguera.

En ese marco, y a modo de balance de fin de año, repasamos los tres mejores jugadores de la U en la temporada 2025, considerando su rendimiento e incidencia en el funcionamiento del equipo.

Charles Aránguiz: jerarquía intacta y liderazgo total

El mediocampista fue, una vez más, el eje futbolístico y anímico del equipo. Con experiencia, orden y capacidad para aparecer en momentos decisivos, Aránguiz sostuvo al mediocampo azul durante gran parte del año, marcando diferencias tanto a nivel internacional como local.

Además, el Príncipe fue uno de los líderes anotadores del plantel, convirtiendo 11 goles en los 42 partidos que disputó en todas las competencias.

¡Chapeau para el bicampeón de América con La Roja!

Fabián Hormazábal: regularidad y crecimiento sostenido

El lateral derecho se consolidó como una de las piezas más confiables del plantel. Su despliegue, intensidad y mejora en el aspecto ofensivo lo convirtieron en una alternativa constante, siendo uno de los jugadores con mayor regularidad a lo largo de la temporada.

El ex O’Higgins disputó 45 partidos, anotó 3 goles y entregó 3 asistencias, rendimiento que lo llevó a consolidarse como lateral titular de la Selección Chilena.

Lucas Assadi: talento joven y desequilibrio

El formado en casa vivió una segunda parte del año de consolidación, asumiendo mayor protagonismo y responsabilidad en el juego ofensivo del equipo. Con creatividad, personalidad y capacidad para romper líneas, Assadi fue uno de los futbolistas que más ilusionó a la hinchada azul durante el 2025.

En total, el oriundo de Puente Alto disputó 30 partidos, anotó 11 goles y aportó con 6 asistencias, transformándose en una de las principales cartas ofensivas del equipo.

La tarea de Francisco Paqui Meneghini será rodear estos rendimientos con un plantel equilibrado que permita dar el salto definitivo en la próxima temporada.