Universidad de Chile vive días intensos en el Centro Deportivo Azul (CDA), afinando los últimos detalles antes de su debut en la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano bajo la conducción de Francisco “Paqui” Meneghini.

En ese escenario, una ausencia llamó poderosamente la atención en una de las prácticas más recientes: Octavio Rivero no entrenó a la par de sus compañeros y partió rumbo a la Clínica Meds, lo que de inmediato encendió las alarmas entre los fanáticos del Romántico Viajero.

Las especulaciones no tardaron en aparecer, con versiones que apuntaban a una posible lesión o incluso a problemas físicos más serios.

Preocupación es lo que existió en las últimas horas por Octavio Rivero | FOTO: Universidad de Chile

Octavio Rivero está ok para enfrentar a Audax Italiano

No obstante, desde el medio partidario Magia Azul salieron a aclarar la situación para llevar tranquilidad y despejar cualquier tipo de rumor.

“Desde el entorno más cercano al jugador confirmaron que la visita al centro médico se debió a exámenes de sangre pendientes relativos a la firma de su contrato”, informaron.

“Estos protocolos médicos suelen quedar rezagados ante la urgencia de las presentaciones y pretemporadas, por lo que Rivero aprovechó el inicio de semana para poner sus papeles en regla con el club”, agregaron.

De esta forma, la presencia del ex Barcelona de Guayaquil ante no corre peligro para el trascendental duelo ante los Itálicos.

En síntesis…

Octavio Rivero no entrenó con Universidad de Chile y visitó la Clínica Meds, lo que generó preocupación entre los hinchas.