Ex capitán de Universidad de Chile le pasa la cuenta a Mauricio Pellegrino: "Si juegas con línea de tres, debes tener dos laterales que suban para hacer daño"

La eliminación de Universidad de Chile a manos de O’Higgins en el estadio Santa Laura abrió un debate respecto a las responsabilidades que le caben a cada uno de los estamentos.

El más criticado es el entrenador Mauricio Pellegrino, sobre todo por la idea de juego y por la presencia de tantos jugadores defensivos en sus oncenas.

Roberto Reynero va más allá y hace un análisis del juego de la U haciendo énfasis en que “si juegas con línea de tres, debes tener dos laterales que suban para hacer daño, pero lamentablemente este año por la derecha ni Andía, ni Gómez han funcionado y por la izquierda Morales no tiene la capacidad para causar daño arriba, no tienen una solución”.

El ex capitán de la U también reacciona al ver a Darío Osorio cumpliendo el rol de lateral volante por izquierda.

Roberto Reynero critica la línea de tres de Mauricio Pellegrino

“Es como que no hay un plan de trabajo, es inventar un puesto a un delantero, esto es un fracaso, no tener un equipo como una máquina que funcione, no se ha visto nada”, afirma.

Respecto a la definición a penales Reynero cree que no debió patear Nicolás Guerra. “En esta instancia van los que deben ir, exponen a un chico que uno le veía la cara y estaba asustado, estamos parejitos en cometer errores”, cerró.