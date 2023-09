Ex director de Azul Azul hace pedazos a Michael Clark por su conducción en la Universidad de Chile: "Con Carlos Heller esto..."

Universidad de Chile vive hoy en día un dramático momento dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino sumaron un octavo partido este pasado fin de semana sin saber de victorias tras caer por 3-1 ante Deportes Copiapó.

Ante la situación del club, el ex director de Azul Azul, José Joaquín Laso tuvo palabras en Radio ADN para desmenuzar el presente del equipo, en la que asegura que la inestabilidad a nivel dirigencial sin duda que afecta de manera general a la institución.

“Yo creo que influye mucho, si el club o la cabeza del club no tiene muy claro dónde va o no lo hace saber, es difícil que los trabajadores, los jugadores o lo que sean, interpreten algo, es difícil seguir un rumbo cuando el que tiene que comandar el barco no sabe bien a donde va”, comenzó señalando Laso.

Siguiendo en esa línea, el abogado explicó que esta constante interrogante de saber quienes son los que comandan de manera efectiva a la Universidad de Chile, termina siendo un serio problema a nivel institucional y que además, la toma de decisiones desde el arribo de estos, se ha hecho nula con el resto del directorio.

El proceso de Pellegrino ha sido cuestionado en la U | Foto: Photosport

“Si perjudica porque pone una sombra de dudas, las personas de Sartor dicen que ellos son los dueños, si ellos son los dueños, que se pongan directamente como accionistas y no a través de este fondo de inversionistas, que nunca han dicho quienes son los inversionistas. Al final no se sabe si Sartor es el administrador del fondo de inversiones o es el dueño final, si es así, lo más transparente es que se pongan como accionistas”.

“Mi crítica va más allá a la toma de decisiones, cuando el directorio está compuesto por distintas tendientes, todo se discute en el directorio, nada puede llegar preestablecido o pre acordado, en este caso cuando hay un accionista mayoritario o tan predominante, no es necesario”, explicó.

Dentro de lo que fueron sus años de trabajo en la Universidad de Chile, el ex director explicó que el trabajo de un ex presidente como lo fue Carlos Heller, se realizó de manera muy orgánica, en donde dentro de la concesionaria se podían realizar diferentes opiniones ante ciertos casos que involucraban al club, algo que hoy no ocurre.

“Con Carlos Heller si bien él tenía derecho e imponía su posición, siempre se discutió todo en el directorio, independiente de que al final uno pudiera o no estar de acuerdo, todos los directores tenían el derecho de opinar y plantear su tema en el directorio. En mi año que estuve no vi lo mismo, venían las cosas medias listas, estas nuevas administraciones era de la teoría de dejar la decisión de fútbol en la mano de expertos, entonces el directorio no tenía porqué referirse al fútbol”, esgrimió en Radio ADN.

Finalmente, Lasso habló sobre lo que es el criticado proceso del entrenador argentino, Mauricio Pellegrino, en la que puso paños fríos ante la situación y pidió que el despedir constantemente entrenadores no es el camino para salir del mal momento.

“Uno tiene que sostener más los procesos, si tu me preguntas ahora si se tiene que ir Pellegrino, yo creo que no, hay que aguantar y empezar de nuevo, pero esto de estar echando y trayendo entrenadores no me parece correcto”, cerró.