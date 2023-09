Nicolás Peric le pide a Mauricio Pellegrino el urgente retorno de cuestionado jugador en la U: "Dejarlo afuera no te sirvió de nada, no ganaste nunca más"

Universidad de Chile ha vivido un segundo semestre para el olvido y su mal momento se agudizó este pasado fin de semana, en la que el equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino sumó una nueva derrota dentro del torneo tras caer ante Deportes Copiapó por 3-1.

Tras sumar su octavo partido sin saber de triunfos, el ex portero Nicolás Peric se dio el espacio para analizar el momento de los ‘Azules’ en el programa ‘F Show’ de ESPN, en la que le hace un tirón de oreja al trabajo del estratega argentino.

“Este equipo tenía condiciones para otra cosa, cuando el tipo hizo funcionar el equipo con estos mismos nombres, no dijo nada. Hoy que el equipo está absolutamente perdido en lo futbolístico, comienza a pegar manotazos a otros lados, que a sus jugadores le importan poco”, comenzó señalando Peric.

Agregando en dicho punto, el hoy panelista agregó: “el que está más perdido es Pellegrino, porque si él tiene problemas en la interna, es él que tiene que resolver y asociar con club y jugadores, si uno empieza por un lado y el otro por el otro, por eso le termina pasando lo que pasa hoy”.

La U sigue sin poder levantar cabeza en este segundo semestre | Foto: Photosport

Para el Nico las ocho fechas sin saber de victorias no son en vano y asegura que dentro del plantel de la Universidad de Chile el mensaje de Mauricio Pellegrino no está llegando, algo que sin duda se torna crítico.

“El equipo es un equipo extraviado, que no tiene memoria, que juega a lo que sea y la cara de sus jugadores cuando termina el partido es de alivio, porque sus jugadores lo están pasando mal, su mensaje Mauricio no está llegando y sus jugadores no lo están escuchando”, explicó.

Finalmente, Peric se lanzó contra Pellegrino y su decisión de marginar a uno de los goleadores de la plantilla, el atacante uruguayo Cristián Palacios, quien para él y por el momento del equipo, no puede quedar fuera de la plantilla ante la inminente falta de gol.

“Lo de dejar afuera al goleador ‘Chorri’ Palacios, no te sirvió para nada, no ganaste nunca más. Aunque no te guste, tienes que hacerlo jugar igual, es el goleador del equipo y ni lo cita. No tiene sentido esto ahora, esto ya está, tiene que terminar ¿Qué más va a hacer? Gracias a dios la U no puede descender, puede, pero lo dudo mucho porque hay equipos que están peor”, cerró.

¿En qué lugar quedó ubicado la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se quedaron en el 10° puesto de la tabla de posiciones con 31 unidades.