Universidad de Chile vive un ingrato momento dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino han hilado una segunda rueda para el olvido, la que hoy en día los tiene con ochos partidos consecutivos sin saber de victorias.

Ante el presente del equipo, un ex estratega de los ‘Azules’ como lo es Hernán Caputto no se quedó inmerso a esta situación del club y en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, dio su punto de vista a lo que es el momento de la U, en la que no le quita responsabilidades a su actual entrenador.

“Soy muy respetuoso porque no estoy ahí, pero es un club que quiero mucho, le faltaría el respeto al entrenador que está, siento que los entrenadores igual no podemos sacarnos la responsabilidades de que los equipos jueguen bien en el campo y se desarrollen bien colectivamente e individualmente los jugadores, en eso no nos podemos sacarnos la responsabilidad”, comenzó señalando Caputto.

A pesar de aquello, el hoy estratega de Ñublense de Chillán narró lo que fue su estancia dentro de la banca de la Universidad de Chile, en la dejó en claro cuales pueden ser los grandes factores que están afectando a nivel general a un equipo tan importante como la U.

Caputto hoy es entrenador de Ñublense de Chillán | Foto: Photosport

“Sin embargo, podría explicar lo vivido o que pasa con algunas cosas que yo viví en el año y tanto que estuve. Yo creo que hay un desequilibrio institucional o emocional principalmente de la institución, no solamente de los que conducen, eso se nota y es muy traspasado al entrenador y los jugadores, y al final lo que demuestran la cara del club son los jugadores”, explicó.

Agregando a su punto de vista, el director técnico dijo: “cuándo nosotros le endosamos ese desequilibrio emocional o institucional, porque se lo vive y eso aún se vive más en los clásicos, si los jugadores no están bien o tranquilos en su esencia, después lo vemos fin de semana a fin de semana”.

Finalmente, Caputto señala que se le hace muy difícil dar un diagnostico más preciso sobre lo que es el presente del equipo, pero no tiene dudas, en que este camino que le ha tocado vivir a la U, le ha costado en demasía poder salir adelante por distintos motivos.

“Sin quitar la responsabilidad que tenemos los entrenadores de que nuestros equipos hagan lo que nosotros queremos, eso lo puedo compartir. Hoy ya no sé qué pasa en el día a día, lo que sí puedo hablar es que ese camino que hay que caminar juntos entre el dirigente, el entrenador, los jugadores,a veces se distorsiona, a veces se encuentran piedras en el camino que no te dejan transitar”, cerró.

¿En que periodo Hernán Caputto fue entrenador de la Universidad de Chile?

El estratega dirigió a la Universidad de Chile entre las temporadas 2019-2020, en la que dirigió 31 encuentros, dejando un saldo de 11 duelos ganados, 10 partidos empatados y la misma cantidad de derrotas, dejando un 46,23% de rendimiento