Fernando Gago sorprende y cita a esta figura de U. de Chile contra Deportes Antofagasta

El DT de Universidad de Chile convocó a Octavio Rivero para la revancha por los cuartos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile tiene una novedad para enfrentar a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile. Luego del 2-0 en contra de la ida, el conjunto estudiantil tendrá que revertir el marcador en la revancha.

Y para lograr el objetivo, Fernando Gago recupera a una figura clave: el DT argentino no dudó en convocarla para el compromiso de este miércoles 21 de octubre en el Estadio Santa Laura.

Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Octavio Rivero. El delantero uruguayo superó sus problemas físicos y completó su reacondicionamiento, por lo que dirá presente contra el elenco norteño.

“Universidad de Chile tendrá la sorpresa de Octavio Rivero en la citación para el duelo ante Deportes Antofagasta, tras recibir la luz verde de parte del área médica”, indica el medio.

“En ese sentido, será el técnico quien tome la decisión de los minutos que le pueda dar en Santa Laura, teniendo en cuenta que necesitan vencer por una diferencia de tres goles para clasificar a las semifinales”, agrega.

Octavio Rivero vuelve a las citaciones en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recupera a Octavio Rivero

Cabe consignar que el último partido disputado por el atacante charrúa fue el 5 de septiembre, en la victoria 4-2 sobre Coquimbo Unido por la Liga de Primera. Tras ello, desapareció de las nóminas.

Con tal regreso, Universidad de Chile se alista para recibir a Deportes Antofagasta por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile. Por el momento, se realizará este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas.