La U aún podría jugar ante Everton en el Estadio Nacional: la señal que mantiene viva la opción

En las últimas horas se han dado importantes detalles ante esta posibilidad para la Universidad de Chile.

En las últimas horas, se conoció el estado del campo de juego del Estadio Nacional tras los que fueron los tres conciertos de la banda surcoreana, BTS y desde la Universidad de Chile miraron con mucha atención esta situación pensando en sus próximos duelos.

El compromiso más cercano que está programado en el Estadio Nacional de la Universidad de Chile es ante Everton de Viña del Mar el lunes 26 de octubre por la Liga de Primera, encuentro que se puso en duda de que se pueda disputar en el recinto de Ñuñoa en las últimas horas.

Ante esta noticia, el Gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab conversó con TNT Sports y dio detalles puntuales de como quedó la cancha del Estadio Nacional, en la que aprobó su estado después de los conciertos.

“Quedó bastante buena (la cancha), esto fue por un trabajo que se viene haciendo hace tiempo, con una empresa que contrató la productora que trabaja con las canchas y los resultados a primera vista son bastante satisfactorios”, partió señalando Rajab.

La U aún no sabe donde jugar con Everton | Foto: Photosport

Agregando a esto, el gerente solo detalla que el tema del color es algo que llama la atención, pero que trabajarán con todo para que vuelva a estar en su mejor versión y que a pesar de esto, no deberían existir problemas para que vuelva a ser utilizadas.

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“Sí, el tema de color, pero consideremos que tuvo bastante días tapada, recibió lluvia, tres conciertos, toda la carga de las maquinarias, así que ha funcionado bastante bien”, declaró.

Concluyendo, Rajab fue consultado sobre si desde la Universidad de Chile se han manifestado sobre la opción de declinar de la utilización del Estadio Nacional para su duelo ante Everton, en la que descartó aquello y espera que los ‘Azules’ puedan realizar su compromiso en el recinto de Ñuñoa.

“No se sabe aún, esperemos que se juegue en el Estadio Nacional, pero todavía no hay confirmación, si no, debería jugarse en Santa Laura”, cerró.