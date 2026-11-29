La probable formación de la Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Concepción.

Universidad de Chile en esta jornada tiene un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Concepción, un compromiso vital en su lucha por el Chile 2.

Los dirigidos por Fernando Gago llegan a este compromiso con la misión de sumar puntos para poder sellar el cupo por el Chile 2, el que les permita disputar la Copa Libertadores en 2027.

Para este partido el conjunto ‘Laico’ tendrá importantes bajas, en la que no podrá contar con la presencia de Igor Lichnovsky y Marcelo Morales por suspensión y Eduardo Vargas e Israel Poblete por lesión.

De esta forma, la Universidad de Chile saltaría a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Fabián Hormazábal en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero e Ignacio Vásquez en delantera.

Vargas será la gran baja en la U | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Concepción y Universidad de Chile se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas y el árbitro del partido será Rodrigo Carvajal.