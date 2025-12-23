Universidad de Chile está a un paso de confirmar a Francisco “Paqui” Meneghini como su nuevo director técnico tras la bullada salida de Gustavo Álvarez, un movimiento que trae coletazos pensando en la próxima temporada.

El entrenador argentino de 37 años tuvo un destacado paso en O’Higgins de Rancagua, donde logró llevar al Capo de Provincia a la Copa Libertadores y dejando una impresión positiva en el juego colectivo de su equipo, lo que le abrió las puertas para arribar al Romántico Viajero.

Sin embargo, no todos comparten plena confianza en la llegada de Meneghini, y hay hinchas y comunicadores quienes expresan cautela a la hora de hablar del ex DT de Unión La Calera y Everton, entre otros clubes.

Detalles restan para que Paqui sea oficializado en la U | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Fernando Solabarrieta pone en duda la capacidad de Paqui Meneghini

Uno de los que alzó la voz fue Fernando Solabarrieta, periodista y comentarista del programa Marca Personal de La Metro FM, el cual analizó el inminente arribo de Paqui al Centro Deportivo Azul.

“Ha tenido momentos en su carrera bien exitosos como productos que él elaboraba. Me acuerdo del juego de Unión La Calera que era espectacular y este año con O’Higgins fue un buen año, pero también ha tenido tropezones que me hacen de dudar de cierta regularidad de Paqui, es la única duda que tengo”, declaró el también relator nacional.

“Lo que me pasa con Paqui Meneghini es que la falta la chaucha para el peso“, sentenció Solabarrieta.

