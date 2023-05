Francisco Eguiluz hace una radiografía de Darío Osorio: "Está enfocado en el deporte, no es mal portado, pero se le ve desganado"

Todo parece indicar que Darío Osorio tendría los días contados en Universidad de Chile, esto porque la dirigencia de Azul Azul ya tendría sobre su mesa una cuantiosa oferta del Leicester City, club que descendió a la Championship, para contar de cara al segundo semestre con una de las grandes promesas del fútbol chileno.

Pero The Foxes no correrían solos pues en las últimas horas se ha hecho saber que el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez también estaría interesados en contratar al futbolista de 19 años, así lo informó la propia prensa francesa.

FOTO: Photosport

Ante esta situación, el periodista Francisco Eguiluz fue categórico en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha sobre el futuro del seleccionado nacional.

“Yo te digo que se vaya mañana. Esto lo digo no porque me guste que los hinchas de la U se priven de ver a Osorio, sino que porque el riesgo de quedarse es perderse como lo está haciendo hoy día porque él está desganado. Yo sé que es un cabro que está enfocado en el deporte y no es mal portado, pero se le ve desganado”, apuntó.

Bajo la misma línea, el comunicador agregó que “Osorio si lo dejan un año más acá se pierde. La única opción que tiene de resurgir es yendo afuera y que se reencante con el fútbol”.

Por último, el comentarista de Radio BíoBio dejó en claro que “a él le haría muy bien jugar al lado de Alexis Sánchez porque es alguien que le va a exigir y sería muy positivo. Me encantaría verlo en el Olympique de Marsella”.