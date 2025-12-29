Tras ser oficializado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco ‘Paqui’ Meneghini dio una extensa entrevista a los canales oficiales del club donde hizo una profunda radiografía del actual plantel azul y del trabajo de su antecesor Gustavo Álvarez.

“La U se ha reforzado, ha mejorado en el mercado de 2024, que generó una base de jugadores que dieron solidez al plantel y en los siguientes mercados”, comentó de entrada el rosarino de 37 años.

En esa línea, ‘Paqui’ argumentó que “la idea es ir con detalles puliendo cosas, la base del equipo ya está con buenos jugadores en todas las líneas, con carácter ofensivo, se nota hasta en los defensas y tenemos que incorporar algunos jugadores en puestos para tener un plantel que permita competir”.

Arrancó la era de Paqui Meneghini en la U (@Udechile).

Además, el exentrenador de O’Higgins, Everton y Unión La Calera hizo referencia al trabajo de Gustavo Álvarez, destacando la competitividad del plantel azul. “La mayoría lleva dos temporadas en el club, saben de la grandeza, han competido bien a nivel local e internacional y creo que no hace falta que se los diga yo”, señaló.

“Tenemos que trabajar para ser campeones. Por lo que, sin hablar con los jugadores todavía, sé que piensan lo mismo”, cerró Paqui.

