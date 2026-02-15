La tensión se apoderó de la banca de Universidad de Chile en el Estadio Municipal de La Cisterna cuando el técnico Francisco Meneghini decidió sacar del campo de juego a Eduardo Vargas en reemplazo de Octavio Rivero al minuto 70 de juego. Cuando el reloj era el enemigo de los azules, la decisión de ‘Paqui’ encendió la polémica.

El delantero azul no ocultó su molestia. Las cámaras de TNT Sports captaron el instante en que el entrenador rosarino ordena el cambio y la posterior reacción de “Turboman”, quien dejó la cancha visiblemente ofuscado. Sin saludar al compañero que ingresaba ni mirar al técnico, el atacante se dirigió directamente a la banca.

Ya fuera del campo, Vargas descargó su frustración. En un registro que rápidamente comenzó a circular, se aprecia cómo golpea una botella de agua en señal de enojo, reflejando su disconformidad con la determinación del cuerpo técnico.

La escena se produjo en un encuentro donde el delantero, que sumaba su segunda titularidad consecutiva, no logró marcar diferencias en ofensiva. El empate 0-0 dejó sensaciones amargas para la U y la reacción del campeón de América terminó por convertirse en uno de los focos principales del partido.

En lo que va campeonato, Vargas suma dos titularidades en tres partidos disputados y ha marcado un gol: el 1-0 ante Huachipato en el CAP que posteriormente terminó en derrota. Tras el 0-0 ante Palestino, el ciclo de ‘Paqui’ al mando de la U vuelve a dejar más dudas que certezas y con el margen de error cada vez más estrecho.

Mira la reacción de Eduardo Vargas tras ser reemplazado

