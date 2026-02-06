El fútbol suele ser ingrato, y hoy le toca vivir su cara más amarga al lateral izquierdo con vasta experiencia en primera división, Marcelo Jorquera, defensor de 33 años con pasos por la Universidad de Chile y Unión Española, atraviesa el momento más crítico de su carrera: tras descender con Deportes Iquique en 2025, el mercado le ha dado la espalda y el retiro ya no es solo una sombra, sino una posibilidad real.

Pese al amargo desenlace con los “Dragones Celestes”, los números del ex U de Chile en la última temporada son de un jugador plenamente vigente. Disputó 24 partidos y entregó 6 asistencias, estadísticas que, curiosamente, no han sido suficientes para cerrar un acuerdo en este 2026. “Ha sido difícil, no te voy a mentir”, confesó el defensor en entrevista con PrimeraBChile.

Jorquera además confiesa que esperaba quedarse en Iquique para volver a Primera. “Sí, claro que si me hubiese gustado, dejé hartos amigos en Iquique, es un club hermoso”, indicó.

Respecto a la campaña que terminó con el cuadro iquiqueño en la B, el lateral indica que “la verdad que es raro porque teníamos plantel para pelear arriba, creo que el desgaste de la copa igual juega en contra, pero eso no es excusa”.

Marcelo Jorquera descendió con Deportes Iquique y ahora está sin equipo

El “Plan B”: El minimarket que asoma en el horizonte

La realidad del mercado nacional, con planteles ya casi conformados tanto en Primera como en el Ascenso, ha obligado al zurdo a mirar más allá de la línea de cal. Con una honestidad brutal, Jorquera reveló que si no logra estampar su firma en un club antes del cierre definitivo de pases, ya tiene decidido su próximo paso lejos de los estadios.

“Tengo pensado hacer un par de negocios, un minimarket”, sentenció el futbolista, dejando claro que a sus 33 años la estabilidad familiar prima por sobre la espera indefinida de un llamado que no llega.

La última esperanza en la Primera B

Aunque el torneo de la máxima categoría ya arrancó, la Primera B aún ofrece una pequeña ventana de tiempo, ya que el pitazo inicial está programado para el 20 de febrero. Jorquera no descarta el ascenso: “Es un campeonato súper entretenido, peleado hasta el final”. Sin embargo, el reloj corre en su contra y el lateral zurdo podría pasar de los centros al área a atender su propio negocio en cuestión de semanas.