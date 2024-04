Con un golazo de Maximiliano Guerrero, Universidad de Chile derrotó por 1 a 0 a Unión Española y con este triunfo, los azules quedaron como líderes exclusivos del Campeonato Nacional 2024, algo que no ocurría desde el 2017.

Sin embargo, hay una acción que sigue dando vuelta entre los hinchas hispanos y de Emiliano Vecchio, mediocampista que fue expulsado por Diego Flores tras el pitazo final por los alegatos.

Y es que en el minuto 60, los dirigidos por Miguel Ponce reclamaron una falta contra el ex Racing Club de Avellaneda en el área de la U, pero el árbitro desestimó la jugada y el VAR tampoco lo llamó.

Diego Flores mostrándole la tarjeta roja a Emiliano Vecchio | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

CRISTIÁN CAAMAÑO GOLPEA LA MESA POR LA GRAN POLÉMICA EN EL TRIUNFO DE LA U

Tras el encuentro, el reconocido periodista Cristián Caamaño fue consultado en la transmisión oficial de Radio Agricultura y este dio su parecer sobre esta polémica acción.

“Hay un toque pero me parece que Vecchio va lanzado, no sé si el toque es vehemente para derribarlo. En este caso no hay que culpar al árbitro y habrá que escuchar al VAR. Igual no hubo un reclamo tan airado ni de Vecchio”, explicó el también panelista de ESPN Chile.

CRISTIÁN CAAMAÑO DESTACA EL NIVEL DE LA U

Finalmente, el propio Caamaño dejó un mensaje esperanzador a los hinchas del Romántico Viajero sobre el rendimiento del elenco laico.

“La U está viviendo un momento de color de rosa, color azul. De la mano de Guerrero y los guerreros”, remató.