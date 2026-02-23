Universidad de Chile se quedó con las ganas de celebrar tres puntos ante Deportes Limache el día de ayer, toda vez que el cuadro de la Región de Valparaíso empató en los minutos finales y frustró los abrazos azules.

Uno que analizó lo que dejó el partido que cerró la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026 fue Gonzalo Fouillioux, destacado periodista nacional quien en su cuenta personal de X se dio un tiempo para hablar de Universidad de Chile.

“Cuando aparecía el primer partido bueno de la U en el año, se desvaneció, perdió el control, se le vino Limache y con error de Castellón lo clavó”, arrancó diciendo el también panelista de distintos programas en TNT Sports.

Paqui no convence en la U. | Foto: Photosport

Tras cartón, Fouillioux le lanza la artillería pesada a Francisco ‘Paqui’ Meneghini en su arranque como DT azul: “La era Meneghini sigue siendo pobre en juego, y en resultados ni hablar. Tres puntos de doce posibles, sin triunfos”.

En esa línea, Fouillioux no le perdona a Paqui los cambios: “Poco entendible el momento de los cambios. Cuando se cansó Altamirano y Aránguiz, teniendo a Díaz y Romero para recuperar el control, se eligió a Poblete que entrega otras cosas, pero no control”, agregó.

Ahora, Universidad de Chile y Paqui Meneghini tendrán una semana complicada donde el domingo deberán enfrentar a Colo Colo en el Estadio Monumental y luego recibir a Palestino para decidir su suerte en la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Gonzalo Fouillioux criticó el error de Castellón que permitió el empate de Deportes Limache.

técnico Francisco Meneghini registra tres puntos de doce posibles y ninguna victoria en 2026.