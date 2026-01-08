Un verdadero terremoto se vivió en la Universidad de Chile dentro de las últimas horas y todo esto tras lo que fue la noticia que protagonizó Leandro Fernández, quien no estaría en los planes de ‘Paqui’ Meneghini y deberá partir de la U en este 2026.

Tras lo que es esta decisión, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y se refirió a este golpe noticioso en la U, en la que indica que el argentino no calza en el esquema de Meneghini.

“Yo creo que no es por el cupo de extranjero, yo creo que no calza y la realidad creo yo, internamente para un jugador y esto quedó demostrado cuando lo tuvo con Gustavo Álvarez, un jugador como Leandro Fernández va a querer jugar siempre, como quieren muchos jugadores, pero que tanto internamente te puede generar”, parte señalando Jara.

Agregando a esto, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja indica que es complejo tener a un jugador como Fernández en la banca, algo que ha sufrido su pasado entrenador, Gustavo Álvarez.

Fernández no seguiría en la U | Foto: Photosport

“Con malas caras o algo, porque le pasó en su momento a Gustavo Álvarez cuando le toca salir (a Fernández) en Copa Libertadores, sale molesto porque ya tenía amarilla con Botafogo”, remarca.

Siguiendo en aquello, el hoy ex futbolista vuelve a remarcar en que dentro de todos los delanteros que Meneghini piensa para la U, el que menos calza hoy es Fernández y por esto, optaría por su salida.

“Dentro de esto es cuanto te puede generar teniendo a un jugador de la calidad de Leandro Fernández y la jerarquía de él en el banco, pensando en que puede llegar Rivero, Lucero y está Eduardo Vargas, el que menos alcanzaría en el estilo de juego de ‘Paqui’, es Leandro Fernández”, declaró.

Jara y la buena noticia de la salida de Fernández

Concluyendo, Jara le deja una ilusionante mensaje al hincha de la U, ya que siente que con la salida de Leandro Fernández, ve muy poco probable que Lucas Assadi pueda dejar el club en este mercado.

“Para mí que se vaya Leandro Fernández, quiere decir que (Lucas) Assadi tampoco partiría, un jugador que podría hacer su rol en ese sentido”, cerró.