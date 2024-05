Universidad de Chile no pudo volver a la victoria y empató 0-0 ante Ñublense. Tras la paridad en el Estadio Nacional, el DT de los azules, Gustavo Álvarez reconoció el principal problema del equipo: está en ofensiva. La creatividad es una materia pendiente para el argentino.

Así lo asumió en conversación con TNT Sports tras el empate sin goles en Ñuñoa. En primera instancia, aseguró que el marcador debió terminar a favor de la U, para luego abordar las falencias en el ataque. El trasandino cree que está costando generar situaciones claras para sus atacantes.

“La sensación es de que el resultado, a mi criterio, es injusto. Satisfacción de que el equipo tuvo un buen partido, me parece que en líneas generales dimos un paso adelante en cuestiones vinculadas al juego. En estos casos, no hay que perder de vista el rendimiento y la evolución del equipo, sabiendo que el resultado no era el resultado que necesitábamos y queríamos”, indicó.

“Nos falta un poquito de claridad y lucidez, pero no perdamos de vista que tuvimos 6 o 7 situaciones de goles claras. Si bien es un aspecto a mejorar, el rival defendió con 5 y 4 (jugadores) a 15-20 metros del área. Se necesita mucha precisión y lucidez. (…) Nos falta esa lucidez para poner a un jugador de cara al arquero”, agregó.

Gustavo Álvarez asumió un aspecto a mejorar en la ofensiva de Universidad de Chile.

¿Afecta la presión en la U?

Finalmente, Gustavo Álvarez se refirió a la presión de tener tan corta distancia con sus más cercanos persecutores. Los azules quedaron primeros en la tabla con 29 unidades, pero Coquimbo Unido, su escolta, tiene un partido menos y 27 unidades. Una amenaza para los azules.

“Me parece que el plantel siente y piensa como yo. Estoy habituado a estar en los primeros lugares y me preocupa el rendimiento del equipo, no de los resultados. Los resultados son consecuencia del funcionamiento”, cerró el DT de Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Everton de Viña del Mar. Se disputará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.