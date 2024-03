Este martes en el Centro Deportivo Azul, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, habló de varios temas relativos al próximo encuentro de los universitarios ante Deportes Copiapó, uno de ellos la expulsión de Luciano Pons ante Audax Italiano.

Recordemos que el fornido atacante vio la tarjeta roja luego de darle un codazo a un rival, algo que el árbitro del partido advirtió sin intervención del VAR, por lo que la U jugó largos minutos con un hombre menos.

El DT azul reconoce que conversó con el atacante y no quiso dramatizar, de hecho dejó en claro que sigue confiando en él.

“Hay expulsiones y expulsiones, y lo hablé en privado con él. Hay que evitarlas”, afirmó en forma escueta.

Gustavo Álvarez respalda a Luciano Pons

Igualmente le mandó un mensaje a su equipo en relación a la potencia ofensiva. “Dije que necesitábamos más claridad en el ataque, porque si la pelota no llega clara, es difícil alimentar a los delanteros. Creo que Pons seguirá con un buen promedio de gol”, indicó.

Gustavo Álvarez no quiere hablar de Colo Colo

La U tendrá que ir al Estadio Monumental luego de jugar la Fecha 3, y como es común una semana antes del Superclásico, los protagonistas declinan hablar de eso.

Gustavo Álvarez no fue la excepción asegurando que “prefiero contestarla la semana próxima. Tengo un rival que es Copiapó, y no pienso más allá de ese partido del lunes. Ante este equipo tenemos un partido en pasto sintético con un bote anormal. A la hora que jugaremos no se sufre tanto calor, y lo único que lamento es que no pueda asistir nuestra gente”, cerró.