En Newell’s Old Boys se vivieron días de tensión tras la dura derrota en su visita a Banfield, lo que provocó la salida de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

La dirigencia del club rosarino comenzó rápidamente la búsqueda de un entrenador que pudiera estabilizar al equipo y devolver confianza a un plantel que apenas sumaba dos puntos en seis fechas.

Entre los candidatos apareció Gustavo Álvarez, ex director técnico de Universidad de Chile, quien dejó una buena impresión en el fútbol chileno al conseguir títulos como la Supercopa y la Copa Chile con los azules, además de la Liga de Primera con Huachipato.

Gustavo Álvarez sigue cesante tras su salida de la U

Sin embargo, la decisión final sorprendió a muchos: el club eligió a Frank Darío Kudelka, también ex DT de la U, para tomar las riendas del equipo.

“Hay acuerdo verbal entre las partes. Asume el jueves y dirige el clásico ante Rosario Central. Firma hasta fin de año”, indicó el periodista trasandino Germán García Grova.

El nacido en Lomas de Zamora no ha podido encontrar club para dirigir | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Este nombramiento deja a Álvarez nuevamente sin equipo tras su salida del Romántico Viajero y evidencia la alta competencia por los cargos técnicos en Sudamérica.

En síntesis…