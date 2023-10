Dentro de un par de semanas, arrancan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el Team Chile del fútbol masculino alista su participación, tras la convocatoria que dio a conocer el técnico Eduardo Berizzo.

Entre los nombres que el Toto citó, está el jugador de Universidad de Chile, Lucas Assadi, quien no viene bien en su equipo, pero al menos asume este nuevo desafío con el entusiasmo que corresponde.

Bolavip Chile conversó con Héctor Chico Hoffens sobre el presente del canterano azul y de esta posibilidad de representar al país en la máxima cita deportiva del continente entero.

Hoffens, comentó que si bien el jugador debe madurar y demostrar, Santiago 2023 asoma como una gran oportunidad para mostrar todo su potencial vestido de rojo.

“Primero que nada, es una motivación y alegría inmensa como futbolista, el problema es que Assadi todavía no madura y está al debe. Todos saben que tiene calidad, pero no lo ha demostrado. Es una gran oportunidad“, expresó el ex futbolista.

Soy pesimista con la selección chilena

Antes del inicio de los Juegos Panamericanos, se llevaran a cabo la segunda pasada de las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial de Estadios Unidos-México-Canadá 2026, donde La Roja espera obtener su primera victoria en el proceso.

Hoffens fue claro y señala que no le tiene ninguna fe al equipo de todos. “La verdad, es que soy pesimista, pero espero que saquemos un par de puntos, ojalá, aunque no estoy seguro que se logre ganar”, aseveró el ex puntero.

Poca fe la tiene Hoffens a La Roja (Photosport)

Finalmente, el ex jugador sostuvo que “primero, hay que mejorar la relación del técnico con los jugadores de la selección, por ahí va el problema”, concluyó Héctor Hoffens.