La Universidad de Chile cayó inapelablemente por 3 a 1 ante Deportes Copiapó y agudizó su crisis deportiva en el presente Campeonato Nacional, donde los azules marchan en la décima posición.

Este mal resultado hizo que ya muchos hinchas del Romántico Viajero pidieran en las diversas redes sociales la salida del técnico Mauricio Pellegrino, el cual completa ocho partidos sin ganar al mando del equipo.

El entrenador de la U está en la cuerda floja | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Cristián Caamaño, periodista de Radio Agricultura, reveló en el programa radial Deportes En Agricultura la relación que el estratega azul tiene con la actual dirigencia de la U.

“Esto lo podemos establecer como una responsabilidad macro, la mayor vergüenza que tiene hoy la U no es Azul Azul si es Azul Azul para muchos, la mayor vergüenza es que la U tiene un presidente títere, un presidente que es manejado por otras personas que es Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, ese es el problema de la U”, arrancó diciendo.

“El problema es que Mauricio Pellegrino le va a tocar la puerta al gerente deportivo y el gerente deportivo le puede establecer que ‘mira a mí el directorio me da estas pautas, no me puedo salir porque el directorio no me aprueba los presupuestos’. Va Pellegrino hablar con Clark y este le dice que ‘Espérate, después te doy una respuesta’ porque tiene que hablar con Pesce y Cerda, ese es el mayor problema”, prosiguió.

“El mayor cáncer y problema de la U se llama Marcelo Pesce y todas las personas que están a su alrededor. ¿Dónde está la casa de estudios que permitió todo este aparataje?”, sentenció el profesional de las comunicaciones.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.