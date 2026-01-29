Universidad de Chile se prepara para su debut oficial. El conjunto estudiantil tiene formación confirmada para enfrentar a Audax Italiano y comenzar su camino en la Liga de Primera 2026.

Por ello, en la previa del compromiso, Pedro “Heidi” González analizó el plantel azul y se orientó al sector que él más conoce: se enfocó en la ofensiva. El legendario goleador llenó de elogios a los nuevos delanteros del plantel.

En conversación con BOLAVIP Chile, el oriundo de Valdivia destacó a los tres atacantes que llegaron en este libro de pases y les entregó su bendición. Confía en sus cualidades.

“Bastante bien. Me gustan mucho los delanteros, son jugadores con mucha experiencia, Eduardo, (Juan Martín) Lucero, Octavio Rivero… van a dar mucho de qué hablar”, comenzó señalando.

El jugador de Universidad de Chile que enloquece a Pedro González

Tras ello, el retirado crack fue consultado sobre qué jugador le recuerda sus regates y no dudó un segundo: se rindió ante Lucas Assadi. Espera que logre dar el salto en un tiempo más.

Pedro González se rindió ante Lucas Assadi, la joya de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

“Ha demostrado que es un gran jugador. Creo que debiese explotar mucho más este año. La verdad es que tiene muchas condiciones para llegar muy lejos“, concluyó.

El debut de Universidad de Chile

El primer compromiso oficial de los azules será ante Audax Italiano por la Liga de Primera. Se jugará este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

