Los hinchas de Universidad de Chile se ilusionaron mucho con la llegada de los centrodelanteros Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, los que llegaron en reemplazo de Luciano Pons y Cristián Palacios.

El rendimiento de los referentes de área han estado en el ojo de la crítica todo el año, no pudiendo consolidarse del todo, y en ese sentido el bicampeón con la U, Víctor Hugo Castañeda conversa con BOLAVIP entregando su visión.

“Jugar en la U no es fácil, mira lo que pasa con el Tucu Contreras ¿cuánto lleva? diez meses y recién se está acomodando, está aprendiendo”, asegura el ex mediocampista azul.

En esa misma línea agrega que “no es lo mismo jugar en Everton que en Universidad de Chile, eso hay que tenerlo claro”.

Castañeda defiende al Tucu y se atreve a comparar su situación con la vivida por un histórico azul. “Yo te doy un ejemplo, cuando vino a la U Pedro González desde Cobreloa, en su primer semestre creo que hizo un gol, dos goles, y eso fue porque no se acomodó, y cuando se acomodó se aburrió de hacer goles, porque se acostumbró”, indica.

Víctor Hugo Castañeda defiende a Rodrigo Contreras.

Víctor Hugo insiste: “Reitero que al Heidi también lo criticaron, por eso es necesaria la adaptación, a algunos les cuesta más que a otros”.

Los goles de Rodrigo Contreras en la U

El Tucu registra 9 goles por la Liga de Primera y uno en la Copa Chile, es decir, completa 10 tantos con la camiseta de la U.

