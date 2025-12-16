Universidad de Chile ha tenido diversos referentes en su historia. Sin embargo, uno de ellos sorprendió por su exquisita definición y su habilidad para eludir rivales con una zurda mágica: ese es el caso de Pedro “Heidi” González.

Tras destacar durante la década de los noventa en el fútbol nacional, el conjunto azul se inclinó por su contratación en 1997 y el resto del cuento es conocido: se ganó el corazón de los hinchas a punta de goles y títulos.

A prácticamente 20 años de su retiro, el símbolo de los universitarios tiene un nuevo emprendimiento. Se lanzó al mercado -y no de fichajes- con su propia marca de cerveza.

El nombre es válido para un futbolista de su jerarquía: El Crack. Ya está en las botillerías de su querida ciudad, Valdivia, lo que ha generado el interés de los fanáticos de Universidad de Chile.

Según destapó a través de su Instagram (@cervezacrack.cl) hay tres especialidades: ámbar, IPA y rubia. De todos los gustos para los amantes de dicha bebida alcohólica.

El propio histórico de Universidad de Chile promociona su marca de cerveza. (Foto: @cervezaelcrack.cl)

Ídolo de Universidad de Chile, apoyado por un crack de Colo Colo

A su vez, mediante redes sociales, diversas figuras han ayudado a pasar la voz sobre la nueva cerveza del mítico goleador. Uno de ellos, de su vereda futbolística contraria: Rodrigo “Kalule” Meléndez.

“Está espectacular“, lanzó el recordado mediocampista en un saludo para la marca de Heidi González. Sin duda alguna, una leyenda que no solo es respetada en el cuadro azul.

En resumen: