Histórico de la U en desacuerdo con Hugo Droguett: "Si me dan a elegir prefiero a Marcelo Díaz antes que a Mauricio Isla"

En la Universidad de Chile siguen los rumores acerca de posibles llegada de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino quieren ser protagonistas en la parte alta de la tabla de posiciones.

Y si hay alguien que no se cansa de pedir el fichaje de Mauricio Isla en el Romántico Viajero es Hugo Droguett, quien en conversación con Bolavip Chile hace algunos días fue tajante sobre el ex lateral de la UC. “Un golpe a la cátedra para la U sería traer a Mauricio Isla, él debe ser el lateral derecho”, afirmó en su momento.

Estas palabras no cayeron tan bien en Cristian Mora, multicampeón con los azules, el cual se mostró en desacuerdo con esta apreciación que dio el ex seleccionado nacional en la era de Marcelo Bielsa.

“Estoy en desacuerdo, la U necesita a otro jugador y no a Mauricio Isla. No por la experiencia sino al contrario porque es un jugador que no necesita mayor análisis, pero el refuerzo tiene que ser en ofensiva”, indicó el zurdo

Incluso, exfutbolista fue más allá y dejó en claro que “si me dan a elegir, prefiero un Marcelo Díaz antes que Mauricio Isla. Es muy agradable ver a Marcelo en el nivel que está”.

El Huaso sigue de vacaciones tras su bullada salida de la UC | FOTO: Juan Eduardo Lopez/Photosport

De esta forma, habrá que esperar que determinación tomarán en el cuadro bullanguero acerca de los refuerzos de cara al futuro.