El entrenador de Universidad de Chile aclaró que no es prioridad tratar el tema del 10 de Coquimbo Unido.

Histórico entrenador chileno respalda a Gustavo Álvarez: "No es momento de hablar de Luciano Cabral"

Este viernes en el Centro Deportivo Azul, el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez afirmó que el interés de los universitarios por Luciano Cabral “no es un tema prioritario en este momento”.

BOLAVIP conversa con Raúl Toro, el que aplaude las declaraciones del DT de la U y, está muy de acuerdo que conforme lo que está haciendo el cuadro azul hoy por hoy, hablar de refuerzos, no es lógico.

“La U anda bien, tiene 80% de rendimiento, entonces no se puede hablar de otros jugadores, está en el primer lugar, entonces no se puede pensar en refuerzos, no es lógico para el plantel actual porque van a pensar ‘nos hemos sacado la cresta‘”, explica.

En esa línea el ex estratega de Audax Italiano cuenta que “está muy bien lo de Álvarez, hoy no es tema, cuando se termine la primera rueda, ahí la U tiene que ir calladita por Cabral, porque es un muy buen jugador”.

Raúl Toro aplaude las palabras de Gustavo Álvarez sobre Luciano Cabral.

¿Lucas Assadi puede jugar con Luciano Cabral?

Consultado si hay espacio para el 10 de Coquimbo Unido y Lucas Assadi, Raúl Toro llena de elogios al joven futbolista de la U, pero entiende que no está dando el ancho.

“Yo creo que Assadi ya fue, sinceramente con todo lo que lo he visto, pucha, es de los jugadores más talentosos de este campeonato, pero es un cabro bueno pa la pelota, no sé para el fútbol, él debería ser titular y tener cinco goles al menos, mira Osorio, cómo creció”, asegura.

Agregando que “Assadi tiene que ponerse las pilas, no tiene pase filtrado, pase en profundidad, es habilidoso, pero debe demostrarlo en los partidos, debe trabajar harto y cuando aprenda a jugar fútbol, va a ser extraordinario”.