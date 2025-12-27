Universidad de Chile se alista a confirmar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador. Tras una larga espera, el arribo de dicho nombre es un hecho: solo resta su presentación.

Ante tal situación, un histórico de la escuadra estudiantil reaccionó: José Rojas le entregó el visto bueno al director técnico argentino. En conversación con La Tercera, el mítico capitán azul se refirió a la inminente oficialización.

Sin mayores titubeos, el retirado zurdo expresó su conformidad con la decisión del club de sus amores. Y cómo no, el apuntado para asumir el desafío ya conoce de cerca la institución.

“Me gusta. Es un DT que tiene su estilo de juego, que ya conoce el medio, a los jugadores y, lo más importante, sabe lo que es la U y lo exigente que es“, comenzó señalando.

En dicha línea, el multicampeón con Universidad de Chile concluyó entregándole su respaldo al nuevo estratega de los azules y lanzó: “Solo puedo desearle todo el éxito posible“.

José Rojas aprobó el arribo de Francisco Meneghini a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

José Rojas reacciona al cambio de DT en Universidad de Chile

A su vez, Pepe Rojas tuvo palabras para la salida de Gustavo Álvarez. Para él, es difícil hablar sin tener pleno conocimiento de las causas: le entregó el beneficio de la duda.

“Uno no tiene la certeza de lo que realmente ha pasado. Más que nada, puede opinar un poco sobre lo que se comenta. Y eso, a veces, es muy riesgoso. Anticipar algo si es que realmente no es así”, cerró.

En resumen:

Para el histórico lateral izquierdo, la elección de la directiva es acertada por tres pilares fundamentales que Meneghini reúne y que son vitales para sentarse en la banca estudiantil: