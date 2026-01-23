Universidad de Chile se prepara para decirle adiós a uno de sus emblemas históricos. Tras una larga aventura, un multicampeón le pondrá fin a su carrera, lo que generó la reacción de Charles Aránguiz.

El mítico mediocampista dirá presente en su despedida y por ello le envió un conmovedor mensaje en la previa del evento. ¿Sobre quién estamos hablando? El oriundo de Puente Alto le dedicó unas palabras a José “Pepe” Rojas.

En conversación con Mega GO, el mediocampista de 36 años se refirió a uno de los mayores referentes de la institución. Compartió camarín con él en una las épocas doradas del cuadro laico.

“Fue un gran capitán, un gran amigo. Fueron lindos momentos de compartir con él, así que le deseo todo el éxito”, comenzó señalando la estrella del conjunto estudiantil.

En dicha línea y fiel a su estilo (de pocas pero concisas palabras), Charles Aránguiz concluyó expresando: “Solo cosas lindas para él y su familia en los proyectos que se vienen“.

Universidad de Chile le dirá adiós a José “Pepe” Rojas. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile despedirá a José Rojas

Cabe consignar que el adiós del ídolo azul está pactado para el 29 de enero en el Estadio Nacional. Este contará con la presencia del propio Charles Aránguiz en compañía de Eduardo Vargas y Marcelo Díaz, entre otros.

Los boletos pueden ser adquiridos a través de la ticketera Passline y los precios van desde los cinco mil pesos chilenos (Galería Norte para niños) hasta $45.000 (Bajo Marquesina).

