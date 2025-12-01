Este lunes hubo un verdadero terremoto en Universidad de Chile al confirmarse la salida del entrenador Gustavo Álvarez, quien luego de dos temporadas al mando de la U decidió dar un paso al costado.

Si bien dirigirá los dos últimos partidos por la Liga de Primera 2025, esta jornada dio una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul (CDA) para comunicar a los medios que no continuará en el club.

Esto impactó a más de alguno en el mundo del Romántico Viajero, mientras que otros lo veían venir. Tal es el caso del ídolo José Rojas, quien se enteró en vivo y en medio de una entrevista radial.

El ex capitán de los azules, que levantó el histórico título de la Copa Sudamericana en 2011, se encontraba en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN promocionando su despedida del fútbol, cuando ocurrió el anuncio del técnico argentino.

En medio de aquello, fue consultado por el panel respecto a su opinión de este suceso, que pese a que se veía venir, igual lo sorprendió.

“Sorpresa para todos, justamente estábamos hablando de eso, pero bueno. Yo me quedo con lo que Gustavo jerarquizó al plantel y ahora se viene una bonita labor, tanto dirigencial, nuevamente, para buscar un técnico de las mismas características”, reaccionó Pepe Rojas.

“Lo que pasa que hace varios meses, semanas, se venía ya en el ambiente haciendo la pregunta, si seguía o no seguía y claro, hoy día él lo ratifica”, agregó el mundialista y campeón de América.

Respecto de lo que se viene en la U, el otrora defensor cree que costará encontrar un reemplazante ideal para Álvarez, aunque destacó que dejará una buena base en el plantel para el 2026.

“Hablábamos de los ciclos, que a veces se terminan. Creo que en líneas generales va a dejar una buena base, pero vuelo a decir lo mismo, volver a encontrar un técnico de las características de Gustavo, puede costar. Ojalá lo puedan encontrar”, finalizó Rojas.

José Rojas en el programa Los Tenores de Radio ADN. (Foto: Captura)

En síntesis