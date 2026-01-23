Lucas Assadi es actualmente uno de los jugadores más exportables con los que cuenta Universidad de Chile. El joven delantero de 22 años ha recibido diversas ofertas desde el extranjero, pero aún no se ha podido concretar nada en específico.

Siendo buscado principalmente por el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, el jugador se posiciona como una de las mayores promesas del fútbol chileno. Ante esta situación un histórico de la U, José “Pepe” Rojas, entregó su opinión en conversación con Cooperativa Deportes sobre el futuro del delantero.

“Si su decisión es quedarse, para mí es extraordinario”, declaró el ex defensor azul. Expresando de tal manera que quiere que Lucas se quede una temporada más en la U.

Cabe destacar que el puentealtino fue clave en la lucha por diferentes títulos de los azules en 2025. Anotando y asistiendo en partidos claves de la Copa Sudamericana. Como también anotando un gol en la Supercopa contra Colo Colo ganada por 3-0.

“A mí me gustaría verlo un año de corrido, que agarre minutos y que se equivoque. La idea es que él vaya afuera porque tiene condiciones”, cerró el campeón de la Sudamericana con la U.

José Rojas quiere que Assadi siga en la U

En su última temporada, previo a su lesión en la derrota por 1-0 frente a Universidad Católica. Assadi jugó 30 encuentros en los que logró anotar 11 importantes goles y entregar 6 asistencias.

¿En donde ha sonado Lucas Assadi?

Principalmente el formado en los azules comenzó a sonar como posible refuerzo del Atlético Mineiro. Luego salió Gremio a la mesa, pero el equipo brasileño negó el interés, y más recientemente se sumó el Maccabi Haifa, del fútbol de Israel.

