La suspensión del encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal la primera fecha del Campeonato Nacional trajo un sinfín de comentarios por parte de hinchas, periodistas deportivos y ex jugadores.

Y es que la poca contigencia policial hizo que la Delegación Presidencial tomara la decisión de no disputar este duelo que se jugaría este domingo 18 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.

Ahora, ambos equipos deberán dar vuelta la página y enfocarse en lo que será la segunda fecha, en la cual los Azules enfrentarán a Audax Italiano en el coloso de Ñuñoa, mientras que los Mineros jugarán de local ante Unión Española.

HORACIO RIVAS LAMENTA LA SUSPENSIÓN DEL DUELO ENTRE LA U Y COBRESAL

El ex jugador Horacio “Carepato” Rivas contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó en profundidad con todo lo que aconteció en los últimos días con el duelo del Romántico Viajero y los Mineros.

“Creo que todo comenzó mal, todo se ha hecho mal, de partida desde las personas que quedaron detenidas y que no haya ninguna enjuiciada o que ninguna haya quedado detenida, ya desde ese punto de vista ya se empieza mal. Ahora lamentablemente ese resorte de la violencia de la semana pasada nos termina repercutiendo a nosotros y nos termina agrediendo a nosotros porque esta es una agresión directa de la gente y, en este caso, de la gente que tomó estas decisiones de mala forma y de mala manera”, arrancó diciendo el ex zaguero central azul.

Los hinchas de la U tendrán que seguir esperando por ver al club de sus amores | FOTO: Photosport

“Yo creo que hoy día la Universidad de Chile en general, todas las patas del club, el directorio el club, la dirigencia, sus trabajadores se sabía que el club venía trabajando de buena forma esta presentación porque era demasiado importante, justamente, para albergar a la gente en cuanto a la tranquilidad, a llamar a la tranquilidad, a saber que justamente la U estaba preparada para vivir esta situación y para aceptar nuevamente volver al Estadio Nacional sabiendo que nosotros la localía es de suma importancia para el resto del campeonato”, añadió.

“Creo que se ensució, se ensució no tan solo el inicio de campeonato ,se ensució el fútbol porque al final terminan ganando gente que no corresponde ,se termina postergando algo que iba a ser una fiesta, una fiesta no tan solo por el inicio del campeonato, sino que para la U volver después de tanto tiempo al Estadio Nacional y la gente estaba muy ilusionada muy queriendo vivir esta experiencia”, concluyó.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA U POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Universidad de Chile esperará tener su estreno dentro del Campeonato Nacional 2024 en la segunda fecha del torneo, en la que los ‘Azules’ reciben a Audax Italiano en el Estadio Nacional el día sábado 24 de febrero a partir de las 20:30 horas.